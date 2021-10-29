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Gündem Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' oldu
Gündem

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak değiştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 08:50:00 -
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' oldu

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" şeklinde değiştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlandı.

Ayrıca Bakanlık bünyesinde İklim Değişikliği Başkanlığı kuruldu.

Bakanlık, Kararname ile görevlerine ek olarak toprağın korunması, tabii kaynakların geliştirilmesi ve iklim değişikliği ile mücadele amacıyla çölleşme ve erozyonla mücadele, çığ, heyelan ve sel kontrolü ile entegre havza ıslahı plan ve projelerini yapacak, yaptıracak, bu plan ve projeleri uygulayacak.

Çölleşme ve erozyonla mücadele amacıyla su havzalarının geliştirilmesine yönelik ulusal ve bölgesel düzeyde planlama ile politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalar da Bakanlığın görevleri arasında yer alacak.

Bakanlık ayrıca, çölleşme, erozyon ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında ağaçlandırma ve ormanla ilgili görevleri yürüten kurumlarla koordinasyon sağlanarak gerekli hallerde orman sınırları dışında özel ağaçlandırma dahil her tür çalışmayı yapacak/yaptıracak, bu maksatla dış mekanlarda kullanılan ağaç veya bitki türlerinin üretimine yönelik fidanlık kuracak/kurduracak ve bu amaçlar doğrultusunda yatırım yapacak olan gerçek veya tüzel kişileri destekleyecek.

 

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