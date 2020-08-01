Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da:

KONYA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ayasofyamız 86 yıl sonra zincirlerini kırarak İslam ümmetiyle ve tüm dünyadaki gönül coğrafyamızla bir beraber oldu." dedi.

Bakan Kurum, Kontv'de Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Toy'un sunduğu Gündem Özel programında soruları yanıtladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Konya'ya geldiğini ve vatandaşla bayramlaştığını projeleri incelediğini anlatan Kurum, "Bir önceki bayram bir araya gelememiştik. Hamdolsun bu bayram bir ve beraber olduk. Konya Şehir Stadyumu'nda bayram namazını kıldık. Tüm hemşehrilerimizin, Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. İnşallah bu süreç de geçecektir ve hep birlikte daha önceki bayramlarda olduğu gibi güzellikler yaşayacağız." dedi.

Kurum, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasıyla ilgili olarak, şunları söyledi:

"Ayasofyamız 86 yıl sonra zincirlerini kırarak İslam ümmetiyle ve tüm dünyadaki gönül coğrafyamızla beraber oldu. Fatih Sultan Mehmet Han 1453'te İstanbul'u fethettiğinde ilk cuma namazını Ayasofya'da kılmıştı. O geldiğinde namaza, Ayasofya'nın bakımsız halini gördüler. Hemen talimat verdiler, 'Burada yenilenme süreci başlatılsın' diye. Kanuni Sultan Süleyman zamanında da Mimar Sinan tarafından hem etrafı hem de caminin içinde güçlendirmeler yapıldı. 86 yıl sonra da sayın liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımızın koymuş olduğu iradeyle ümmetimizle Ayasofya Camimiz bir araya geldiler. Çok duygu dolu anlar yaşadık. Allah nasip etti biz de orada cuma namazını 24 Temmuz'da aziz milletimizle beraber kıldık. Ayasofya Camimiz inşallah sonsuza dek ezanların okunduğu, Kuranların okunduğu, milletimizin bir beraber olduğu cami olarak hizmet vermeye devam edecektir."

Kurum, Konya'yı marka şehir haline getirecek yatırımlar yaptıklarını dile getirerek, daha önceki yöneticilerden aldıkları bayrağı daha da ileriye taşıyacaklarını kaydetti.

Konya'da uyumlu bir çalışma olduğunu ifade eden Kurum, "Bu çalışmaları bitirdiğimizde, Cumhuriyetimizin 100. yılına 2023'e geldiğimizde daha güçlü bir Konya, vatandaşıyla bir beraber olmuş, her alanda lider bir Konya olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Projeleri tek tek anlatan Kurum, izleyicilerden gelen soruları da cevapladı.







