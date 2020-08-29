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Aktüel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dereli'de incelemelerini sürdürdü
Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dereli'de incelemelerini sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-08-29 14:43:44 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dereli'de incelemelerini sürdürdü

GİRESUN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki selden etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerini sürdürdü.

Bakan Kurum, ilçe merkezinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İş yerleri zarar gören esnafı ziyaret eden Kurum, dükkanlarının temizliğini yapan vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Yıkımına devam edilen evlerin bulunduğu alanı gezen Kurum, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cadde ve sokaklarda iş makineleri ile yapılan çalışmaları takip eden Bakan Kurum, Giresun-Dereli yolu güzergahındaki derede AFAD tarafından yürütülen faaliyetleri inceledi.

- Türk Kızılay'ın aşure ikramı

Öte yandan Türk Kızılay, muharrem ayı dolayısıyla sel bölgesinde aşure ikramında bulundu.

Dereli ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlara aşure dağıtan Kızılay ekipleri, Bakan Kurum'a da ikramda bulundu. Bakan Kurum da Kızılay ekipleriyle, ilçede görev alan personele aşure dağıttı.

Bu arada, ilçedeki dükkanlarda temizlik çalışmalarına devam edilirken, bazı iş yerlerinin kapı ve pencereleri takılıyor.

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