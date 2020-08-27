  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dereli'de incelemelerini sürdürdü
Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dereli'de incelemelerini sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-08-27 18:17:58 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dereli'de incelemelerini sürdürdü

GİRESUN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da sel ve heyelandan en çok etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerini sürdürdü.

Bakan Kurum, hafriyat kaldırma çalışmalarının devam ettiği ilçe merkezinde iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret etti, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kurum daha sonra Akkaya Köyü'ne geçerek, burada yürütülen çalışmalar hakkında muhtarla görüştü.

Köy halkıyla da bir araya gelen Kurum, vatandaşlara ihtiyaçlarını sordu, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Kurum, zarar gören ve yıkım kararı verilen 7 evin yıkımını da takip etti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alman Bakan mikrofonun açık olduğunu unuttu! Doğu Akdeniz’deki bir bilgi ve Türkiye sözleri ifşa oldu
Dünya

Alman Bakan mikrofonun açık olduğunu unuttu! Doğu Akdeniz’deki bir bilgi ve Türkiye sözleri ifşa oldu

Türkiye ile Yunanistan arasında arabuluculuk yapan Almanya’nın Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Doğu Akdeniz’deki bir harek..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik atamalar!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik atamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ile TOBB Eko..
Yahudi asıllı iş adamından Dilipak'a destek! Anısını anlattı: Yardım ederken bana 'Yahudi misin?' demedi
Gündem

Yahudi asıllı iş adamından Dilipak'a destek! Anısını anlattı: Yardım ederken bana 'Yahudi misin?' demedi

AK Parti tarafından sözleri çarpıtılan Abdurrahman Dilipak'a, Musevi iş adamı Doğan Kasadolu tarafından destek geldi. Kasadolu, Dilipak'a No..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı