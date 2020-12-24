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Gündem Çevre teklifi Meclis'te kabul edildi! Hayatımızda neler değişecek?
Gündem

Çevre teklifi Meclis'te kabul edildi! Hayatımızda neler değişecek?

Çevreyle ilgili kapsamlı düzenlemeler içeren teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 05:07:00 -
Çevre teklifi Meclis'te kabul edildi! Hayatımızda neler değişecek?

Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Buna göre, Sıfır Atık sistemini yürütmek üzere Çevre Ajansı kurulacak.

2022'den itibaren depozito sistemi devreye girecek. Ambalaj atıklarının geri dönüşüm kapasitesi artırılacak.

Çevreyi kirletenlere bin lira para cezası verilecek. Akaryakıt istasyonları ve dolum tesislerinin denetimleri artırılacak. Motor yağı değişimleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen işletmelerce yapılacak.

Dere yataklarından izinsiz kum çekenlere 300 bin liraya kadar para cezası verilecek. Kapalı koylarda ve sit alanlarında balık çiftliği kuranlara 100 bin lira ceza kesilecek.

15 yaşından küçükler scooter kullanamayacak

Genellikle şehirlerde kullanılan ve "scooter" olarak adlandırılan elektrikli araçlar da yasal düzenlemeye kavuştu.

Buna göre, 15 yaşından küçükler scooter kullanamayacak. Scooterların sağa ve sola dönüşlerde geçiş üstünlüğü olacak.

Belediyeler, elektrikli scooter ve bisikletler için yol, şerit ve şarj istasyonu yapmakla yükümlü olacak.

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