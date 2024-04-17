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Yerel Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi’nden Erciyes’te ağaçlandırma töreni
Yerel

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi’nden Erciyes’te ağaçlandırma töreni

Yeniakit Publisher
2024-04-17 14:22:00 -
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi’nden Erciyes’te ağaçlandırma töreni

Çölleşme ve erozyonla mücadelede önemli bir rol oynayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, birlikte çalıştığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi ile "Erciyes Dağı Tekir Yaylası ve Çevresi Karbon Yutak Alan Ağaçlandırması Töreni"ni düzenliyor.

Çevre dostu projeleri ile takdir toplayan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevreci ve doğa dostu etkinliklerde ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi iş birliğinde Kayseri’nin kış turizmi, hayvancılık ve arıcılık gibi alanlarda öne çıkan marka değeri Erciyes Dağ’ında “Erciyes Dağı Tekir Yaylası ve Çevresi Karbon Yutak Alan Ağaçlandırması Töreni” düzenleniyor. 19 Nisan Cuma günü saat 14.00’te düzenlenecek tören ile Erciyes’in eteklerinde fidanlar toprakla bulaşacak.

‘Çevreci belediyecilik’ misyonu ile daha yeşil ve daha temiz bir Kayseri

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda geride kalan 5 yıllık dönemde millet bahçeleri, ağaçlandırma projeleri, yenilenebilir enerji projeleri başta olmak üzere toplamda 17 adet çevreci projeyi hayata geçirerek çevreyi korudu.

Kayseri’yi daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanabilir bir kent haline getirebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren çevre dostu Büyükşehir Belediyesi, ‘Çevreci Belediyecilik’ sloganı ile yeni dönemde de önemli çevre dostu projelere imza atmaya hazırlanıyor.

2019 yılından bu yana gerçekleştirdiği çevreci projelerle Kayseri’ye değer katan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yine çevreci bir yaklaşımla yeni dönemde yeni millet bahçeleri, ağaçlandırma projeleri, mesire alanı projeleri, rekreasyon alanı projeleri, entegre katı atık bertaraf tesisinde yeni prosesler, katı atık transfer istasyonları, gürültü eylem planı ve yağmur suyu hasadı başta olmak üzere toplamda 18 proje gerçekleştirmeyi hedefliyor.
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