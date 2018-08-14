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Çevre Bakanlığı'ndan tarihi ABD'ye boykot kararı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık: İnşaatlarda ABD menşeli malzemeler kullanılmayacak.

14 Ağustos 2018 Salı 17:01
Çevre Bakanlığı'ndan tarihi ABD'ye boykot kararı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık olarak inşa edilecek yapılarda ABD menşeli inşaat malzemelerinin kullanılmayacağını açıkladı.

Gayrimenkul sektörünü yakından ilgilendiren bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını belirten Bakan Kurum, “Gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileri, 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından vatandaşlarımızın ev sahibi olması için önemli bir fedakarlık örneği gösterdiler. Bugün de ülkemize yönelik yürütülen bu ekonomik kuşatmaya karşı en güçlü şekilde mücadele edecekler ve yeni bir fedakarlık dönemini başlatarak vatandaşlarımızı mağdur etmeden uygun koşullarda konut sahibi yapacaklar.” dedi.

YENİ KAMPANYALAR YAPILACAK

Bakan Kurum, gayrimenkul sektörünü hareketlendirmek amacıyla uygun faiz oranları ve ödeme koşullarıyla yeni kampanyalar yapacaklarını, bu kampanyanın ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyledi.

Bakan Kurum'un önümüzdeki günlerde inşaat, inşaat malzemeleri ve gayrimenkul sektörü temsilcileri ile bir araya geleceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 17:01
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  2. ABD
  3. Murat Kurum

YORUM YAZ

  • özcanözcan47 dk önce
    HA ŞÖYLE ABD YE HER TÜRLÜ ZORLUKLARI GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR ONLAR YUMUŞASA BİLE BİZ ARTIK YOLUMUZA DEVAM ETMELİYİZDAHA SERT OLMALIYIZ
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