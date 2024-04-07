Çevre Bakanı Özhaseki: Deprem bölgesinde 300 bin konutun yapımı devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Deprem bölgesinde şu anda Bakanlık olarak binden fazla şantiyemiz var. 300 bin civarında konutun yapımı devam ediyor.” dedi.

Bakan Özhaseki, Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapılan Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi açılışında, Türkiye’nin bundan 1 yıl önce dünya üzerinde görülmemiş bir depremle karşılaştığını ve çok sayıda ilin etkilendiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden 18 milyon insanın etkilendiğini anımsatan Özhaseki, şöyle konuştu:

Allah devletimize zeval vermesin

“Depremde 53 bin 500 kardeşimizi toprağa verdik. 680 bin kadar ev, 170 bin kadar da dükkan ve işyeri yıkıldı. Hasar 100 milyar doların üzerinde. Naçizane o bölgeleri ayağa kaldırmaya uğraşıyorum. Her bir köşede gayretimiz var. Deprem bölgesinde şu anda Bakanlık olarak binden fazla şantiyemiz var. 300 bin civarında konutun yapımı devam ediyor. 4 bin 333 köyde de çelikten köy evi yapıyoruz. Dile kolay. Allah devletimize zeval vermesin. Orada adeta 110 bin kişilik bir ordu çalışıyor. Evleri bitiriyoruz, teslim ediyoruz, yenilerini yapıyoruz. Zaten yarın bir gün yine o taraflara gidip devam edeceğim. İnşallah oradaki depremzede kardeşlerimiz ve evleri yıkılanlar, yuvalarına oturana kadar biz bu hizmete de devam edeceğiz. Bu hasarın dörtte biri olan ülkeler bunun altından kalkamıyorlar.”

Bayramda Ankara, İstanbul ve İzmir parçalı bulutlu

Öte yandan Bakan Özhaseki, bayramda ülke genelinde hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceğini bildirdi. Özhaseki, “Ülkemizde hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği, 9 günlük tatil boyunca ülkemiz genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir” bilgisini verdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bayramdaki hava durumu tahminlerine göre, Ankara genellikle parçalı bulutlu, cuma günü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 17-25 derece arasında olacak.

İstanbul genellikle parçalı bulutlu, pazar günü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 18-24 derece arasında gerçekleşecek.

İzmir ise genellikle parçalı bulutlu, pazar günü çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 23-27 derece arasında olacak.