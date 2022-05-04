Ceviz suyu faydaları ve zararları nelerdir? Sabah uyanır uyanmaz ceviz suyu içerseniz...

Cevizin insan sağlığına faydalı yönlerini duymuşsunuzdur. Zengin besin değerleri ve proteinlere sahip cevizin en az kendisi kadar suyu da yararlı. Sabah uyanır uyanmaz bir gece önceden hazırladığınız ceviz suyunu içerseniz gün boyu enerjik olacak, sağlığınıza sağlık katacaksınız.

Ceviz suyu nedir?

Ceviz, vücudumuz için yararlı besinlerin başında gelmektedir. Ancak cevizin faydalarından yararlanmanın bir başka yolu daha var; ceviz suyu. Bir miktar cevizi suda bekleterek elde edilen bu ceviz suyu zayıflamadan kolestrole birçok fayda sunuyor.

Ceviz suyu nasıl yapılır?

Akşam yatmadan önce bir bardak suya bir dış kabuğu soyulmuş tam cevizi koyun ve sabaha kadar bekletin. Sabah uyandığınızda aç karnına için ve dilerseniz cevizleri yiyin.

Ceviz suyunu ne kadar süre içmeli?

Ceviz suyu her gün en fazla 1 bardak olacak şekilde tüketilmeli, yan etkilerini görmemek adına 15 günde bir ara vererek tüketmek gerekir. Zayıflamak için tüketiliyorsa istenilen kiloya düşene kadar her gün bir bardak ceviz suyu içilmeli.

Sabah uyanır uyanmaz ceviz suyu içerseniz...

Ceviz suyunun faydaları

Zayıflatır

İçeriğinde bulunan protein özleri sayesinde vücutta yağ yakımını arttırır ve istenmeyen bölgelerdeki yağların giderilmesini sağlar. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırır.

Kolestrolü dengeler

Kolestrolü dengeler ve kalp ve damar hastalıklarını önler. İçeriğinde bulunan folik asit, bitkisel omega-3 ve magnezyum sayesinde kalp krizi riskini azaltır.

Tiroidlere iyi gelir

Düşük ya da yüksek tiroid probleminiz varsa, ceviz suyu size iyi gelir, tiroid değerlerini düzenler.

Yorgunluğa iyi gelir

Kronik olarak yorgunluktan muzdaripseniz her sabah bir bardak ceviz suyu içmek yorgunluğunuzu alacaktır. Aynı zamanda gerginliğinizi de alır.

Adet döneminde yardımcıdır

Adet düzensizliklerine ve sancılarına iyi gelir.

Enerji verir

Kan şekerini dengeler ve kan akışını hızlandırır, bu sayede gün içerisinde enerjik olmasınızı sağlar.

Hafızayı güçlendirir

İçeriğinde bulunan vitmaniler sayesinde beyin fonksiyonlarını güçlendirir. Böylelikle alzheimer gibi rahatsızlıkların önüne geçebilir.

Bebekler için faydalı

Emziren ya da hamile kadınların tüketilmesi önerilir. Hamilelik döneminde fazla kilo alımını önler.

Sindirim sistemini düzenler

Sindirim sistemini düzenler, gaz ve şişkinlik problemlerinin giderilmesini sağlar. Aynı zamanda kabızlığa da iyi gelir.

Uyku problemini çözer

Yatmadan önce içildiğinde sakinleştirici özelliği sayesinde daha rahat bir uyku geçirmenizi sağlar.

Güçlü saçlar güçlü tırnaklar

Saç ve tırnaklarınıza gereken besinleri sağlar ve daha güçlü, parlak görünüm kazanırlar.

Cilde iyi gelir

Cildinizin sıkılaşmasını ve daha parlak, sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlar. Sivilce ve akne gibi cilt problemleriyle de savaşır.

Detoks etkisi göstererek vücudu temizler.

Ara öğünlerde tok tutar.

Karaciğeri güçlendirir.

Hormonları dengeler.

Ceviz suyunun zararları nelerdir?

Ceviz alerji oluşturabilen bir besin olduğundan bazı bünyelerde ciltte kızarıklık, kaşıntı, lekelenme, şişkinlik gibi yan etkiler gösterebilir.

Yüksek miktarda lif içerdiğinden fazla tüketmek ishale yol açabilir.

Bazı bünyelerde baş ağrısı yapabilir.

Hormonlara etki ettiğinden adet söktürücü ve adet geciktirici etkiler gösterebilir.

Mide sorunu yaşayan, midesi hassas olan kişilerin midesine dokunabilir, ağrı ve yanma yapabilir.