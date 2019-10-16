Ceviz lekesi elden nasıl çıkarılır?

Cevizin lezzetine karşı koyamayanlar, cevizden bulaşan kara lekelere çare aramak zorunda kalıyor. Elinize, giysilerinize ve halınıza bulaşan ceviz karasını nasıl çıkarmanız gerektiğini sizler için derleyip adım adım anlattık. Ceviz lekesi nasıl çıkar? Eldeki ceviz lekesi nasıl çıkar? İşte detaylar...

Ceviz karası olarak da bilinen ceviz lekesi, bulaştığı yerden kolaylıkla çıkmıyor. Olgunlaşmış yaş cevizi topladıktan sonra kırma ve ezme işlemi yapılır. Bu esnada dış kabuğun kırılmasıyla sıçrayan sular; ellerde, giysilerde ve eşyalarda lekeler bırakabilir. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken ilk nokta; taze ceviz yerken leke oluştuğu anda hemen yıkanmasıdır. Çünkü leke kurudukça çıkması güçleşecektir.

- Eldeki ceviz lekesini çıkarmak için yapmanız gereken şey aslında oldukça basit. Ilık suyun içerisine 3 kaşık sirke dökerek ellerinizi bu su içerisinde bekletin ve durulayın. Kısa süre içerisinde kararmaların gittiğini farkedeceksiniz. Dilerseniz saf sirkeyi bir pamuğa dökerek ellerinizi silip, yıkayarak da lekelerin giderilmesini sağlayabilirsiniz.

- Eğer elinizdeki ceviz karası kurumuş ve cildinizdeki derilere ulaşmışsa sirkeli su işe yaramayabilir. Böyle bir durumda kil ve çamurdan yardım alabilirsiniz.

- Bir diğer etkili yöntem de limon kullanmaktır. Elinizle limonu sıkıp, üzerindeki yağın elinize geçmesini sağlayın ve bir miktar limon suyunu da elinize alarak, ovalayın. Kısa süre içerisinde asit etkisini gösteren limon, kararmaları geçirecektir.