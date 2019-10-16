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Ceviz lekesi elden nasıl çıkarılır?

Cevizin lezzetine karşı koyamayanlar, cevizden bulaşan kara lekelere çare aramak zorunda kalıyor. Elinize, giysilerinize ve halınıza bulaşan ceviz karasını nasıl çıkarmanız gerektiğini sizler için derleyip adım adım anlattık. Ceviz lekesi nasıl çıkar? Eldeki ceviz lekesi nasıl çıkar? İşte detaylar...

16 Ekim 2019 Çarşamba 13:08
Ceviz lekesi elden nasıl çıkarılır?

Cevizin lezzetine karşı koyamayanlar, cevizden bulaşan kara lekelere çare aramak zorunda kalıyor. Elinize, giysilerinize ve halınıza bulaşan ceviz karasını nasıl çıkarmanız gerektiğini sizler için derleyip adım adım anlattık. Ceviz lekesi nasıl çıkar? Eldeki ceviz lekesi nasıl çıkar? İşte detaylar...

Ceviz karası olarak da bilinen ceviz lekesi, bulaştığı yerden kolaylıkla çıkmıyor. Olgunlaşmış yaş cevizi topladıktan sonra kırma ve ezme işlemi yapılır. Bu esnada dış kabuğun kırılmasıyla sıçrayan sular; ellerde, giysilerde ve eşyalarda lekeler bırakabilir. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken ilk nokta; taze ceviz yerken leke oluştuğu anda hemen yıkanmasıdır. Çünkü leke kurudukça çıkması güçleşecektir.

- Eldeki ceviz lekesini çıkarmak için yapmanız gereken şey aslında oldukça basit. Ilık suyun içerisine 3 kaşık sirke dökerek ellerinizi bu su içerisinde bekletin ve durulayın. Kısa süre içerisinde kararmaların gittiğini farkedeceksiniz. Dilerseniz saf sirkeyi bir pamuğa dökerek ellerinizi silip, yıkayarak da lekelerin giderilmesini sağlayabilirsiniz.

- Eğer elinizdeki ceviz karası kurumuş ve cildinizdeki derilere ulaşmışsa sirkeli su işe yaramayabilir. Böyle bir durumda kil ve çamurdan yardım alabilirsiniz.

- Bir diğer etkili yöntem de limon kullanmaktır. Elinizle limonu sıkıp, üzerindeki yağın elinize geçmesini sağlayın ve bir miktar limon suyunu da elinize alarak, ovalayın. Kısa süre içerisinde asit etkisini gösteren limon, kararmaları geçirecektir. 

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 13:08
  1. Ceviz lekesi elden nasıl çıkarılır?
  2. ceviz lekesi
  3. ceviz lekesi nasıl çıkarılır
  4. Ceviz lekesi giysiden nasıl çıkar?
  5. kurumuş ceviz lekesi nasıl çıkar
  6. tişörtten ceviz lekesi nasıl çıkar
  7. ceviz kabuğu boyası nasıl yapılır
  8. ceviz lekesi nasıl geçirilir
  9. dudaktaki ceviz lekesi nasıl çıkar
  10. ceviz lekesi tişörtten nasıl çıkar
  11. eldeki yaprak lekesi nasıl çıkar
  12. kıyafetteki ceviz lekesi nasıl çıkar
  13. beyaz gömlekten ceviz lekesi nasıl çıkar
  14. ceviz lekesi kac gunde gecer
  15. ceviz lekesi faydaları
  16. ceviz lekesi nasıl çıakr
  17. ceviz lekesi nasıl giderilir
  18. ceviz lekesi nasıl geçer
  19. eldeki ceviz lekesi nasıl çıkar
  20. ceviz kabuğu lekesi
  21. ceviz kabuğu lekesi nasıl çıkar
  22. ceviz kabuğu lekesi nasıl geçer
  23. ceviz kabuğu lekesi nasıl gider
  24. ceviz yaprağı lekesi nasıl giderilir
  25. ceviz yaprağı lekesi nasıl geçer
  26. ceviz yaprağının lekesi nasıl gider
  27. cevizden gelen leke nasıl gider
  28. cevizden gelen yeşil leke
  29. cevizden gelen karartı
  30. ceviz karartısı nasıl geçer
  31. eldeki ceviz lekesi nasıl çıakrılır
  32. yaş ceviz lekesi elden nasıl çıkarılır
  33. yaş ceviz lekesi
  34. yaş ceviz lekesi nasıl gider
  35. ceviz lekesi nasıl gider
  36. ceviz lekesi nasıl çıkar
  37. elden ceviz lekesi nasıl çıkar
  38. eldeki ceviz lekesi
  39. ceviz karası nasıl gider
  40. ceviz karası
  41. eldeki ceviz karası
  42. eldeki ceviz karası nasıl giderilir
  43. eldeki ceviz karası nasıl gider

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