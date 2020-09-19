Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dil öğrenirken ya da makaleleri tercüme ederken kocaman sözlüklerle ihtiyaç kalmadı. Çeviri yapılırken internetten ve çeviri programlarından faydalanıldığı bir gerçek. Bir kelime ya da cümle çevirecek olanlar arama motorlarında en iyi çeviri sitesinin ismini araştırıyor. Peki, İngilizce Türkçe çeviri nasıl yapılır?

Çeviri İngilizce Türkçe

İnternetten çeviri yapmak isteyenler hangi adımları izlemeleri gerektiğini araştırıyor. İnternette arama motorlarının çeviri sayfaları bulunuyor. Ayrıca pek çok internet sitesinden de tercüme yapabilirsiniz. Ancak çeviri yaparken dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü cümleler karşınıza kurallara uygun olarak gelmiyor. Bu sebeple çevirdiğiniz bir cümleyi dil bilgisi kurallarına göre düzenlemeniz gerekebilir.

Türkçe İngilizceye çevir

Türkçeden İngilizceye çeviri yaparken arama motoru çeviricilerini, internet sitelerini ya da mobil cihazlarınıza indireceğiniz çeviri programlarını tercih edebilirsiniz. Play Store ve App Store’da ücretsiz pek çok çeviri uygulaması bulunuyor. Bu uygulamaları çeviri yapmak için tercih edebilirsiniz.

İngilizceyi Türkçeye çevir

İngilizceyi Türkçeye çevirirken internet tarayıcınızı ya da uygulamaları tercih edebilirsiniz. Ancak İngilizceden Türkçeye çeviri yaparken cümleler son derece dağınık görünebilir. Bu sebeple çevirdiğiniz cümleleri dil bilgisi kurallarına göre düzenlemeniz daha iyi olacaktır.

Google çeviri

Arama motorlarında çeviri yapılabilmekte. Google translate yani Google Çeviri sayfasından Türkçeden İngilizceye; Finceden İgbo diline kadar onlarca dilde çeviri yapabilirsiniz.

GOOGLE ÇEVİRİ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Çeviri Yandex

Yandex arama motorunun da çeviri sayfası bulunuyor. Yandex çeviri sayfasından onlarca dil ve lehçede çeviri yapmanız mümkün.

YANDEX ÇEVİRİ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

En doğru İngilizce Türkçe çeviri

Tercüme yapacak olanlar en doğru çevirinin hangi site ve uygulamadan yapılacağını merak ediyor. Çeviri için pek çok internet sitesi ve uygulama bulunuyor. Çeviri yaparken bir hata yapmamak adına dilerseniz cümle cümle dilerseniz de kelime kelime çeviri yapabilirsiniz.