Çevir kazı yanmasın Ekrem! İmamoğlu İsrail Dışişleri Bakanına cevap verdi

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Instagram'ın kısıtlanmasına yönelik paylaşımına destek vererek Başkan Erdoğan’ı eleştiren paylaşımda bulundu. Katz destek paylaşımını Ekrem İmamoğlu’nu ima ederek “güzel günler içinde umut edelim” diyerek sonlandırdı.

Sosyal medyada “İsrail’in bu Ekrem İmamoğlu sevdası nerden geliyor” paylaşımları çoğalınca Ekrem’in, sosyal medya uzmanları harekete geçerek İsrail Dışişleri Bakanı’na cevap verdi.

Katz'a cevap veren İmamoğlu, "Hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Katz'a şu sözlerle cevap verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman."



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İsrailli Bakan Katz'ın hadsiz paylaşımına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşım yapan Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'a verdiği destek üzerinden hadsiz ifadeler kullandı. Instragram'a uygulanan erişim yasağına da tepki gösteren Katz, İmamoğlu'na ise destek mesajı verdi.

ERDOĞAN'DAN CEVAP: KLAVYE SOYTARISI

Katz’ın, kendisini hedef alan paylaşımı için “Biz İstiklâl Marşı bile ‘Korkma’ diyerek başlayan bir milletiz. Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, ürkütmez, sindirmez.” diyen Erdoğan, “İnandığımız yolda yürümekten bizi asla vazgeçirmez. İstedikleri kadar çirkinleşsinler, çukurlaşsınlar Tayyip Erdoğan’ın ne kavline, ne kalbine zincir vurabilirler. Tayyip Erdoğan’ın hakkı ve hakikati haykırmasına engel olamazlar. Kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz. Kimsenin zorbalıklarına eyvallah etmeyiz. Eli kanlı canilerin provokasyonlarına da gelmeyiz.” ifadelerini kullanmıştı.

HAMZA DAĞ: KATİLLERİ RAHATSIZ ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ şu ifadeleri kullandı:

"Katil İsrail'in savaş suçlusu bakanı görevini yapıyor. Mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftira kampanyasına devam ediyor. Diğer yandan ise bugunkü çabalarının karşılığında Ekrem İmamoğlu'na "aferin" diyor.

Herkesin tarafı net ve açık. Biz katil İsrail'i rahatsız etmeye, kadınların, çocukların mazlum insanların yanında durmaya devam edeceğiz. Bazıları ise katillerin gözüne girmek için daha fazla çaba gösterecek."

BAKAN FİDAN: TAM BİR HASTALIK HALİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Israel Katz’ın, Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir.

Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı Netanyahu Hükümeti’nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir.

TÜRKİYE'DEN YANIT

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Katz'ın sosyal medya paylaşımıyla ilgili "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız." ifadesini kullandı. Katz'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından Türkiye'nin tepkisinin, İsrail'in Türkiye'de görevli diplomatik yetkililerine iletilmekte olduğu öğrenildi. Diplomatik kaynaklar, konuyla ilgili, "İsrail makamlarının açıklamalarıyla ilgili tepkimiz, İsrail'in Türkiye'de görevli diplomatik yetkililerine iletilmektedir." ifadesini kullandı.

"SOYKIRIMIN HESABI SORULACAK"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur. Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak." ifadelerini kullandı.

Altun, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Buraya bak, katil ruh hastası. Sen Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz. Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur. Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak."