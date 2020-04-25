Sosyal medyada Prof. Dr. Cevat Akşit Hoca'nın koronavirüse yakalandığı ileri sürüldü. Ancak GAYE Vakfı bu haberlerin gerçek olmadığını ve Akşit’in sağlıklı bir şekilde sahur canlı yayınına katıldığını ifade etti. Peki, Cevat Akşit kimdir, nerelidir kaç yaşındadır?

Cevat Akşit kimdir, nerelidir kaç yaşındadır?

Cevat Akşit 1938′de Denizli Yatağan'da dünyaya geldi. Cevat Akşit henüz 4 yaşındayken babasını kaybetti. İlkoukul bitirdikten sonra Akşit, amcası Zühtü Akşit'ten Kur' anı Kerim ve Arap dili dersleri aldı.

Cevat Akşit 1958 yılında müezzin olarak atandığı Fatih Zeyrek'teki Ümmü Gülsüm Mescidi'nde uzun seneler Mehmed Zahid Koktu tarafından öğrenim gördü.

Akşit İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesi olmak üzere iki ayrı fakülteyi aynı dönemde bitirdi.

Cevat Akşit 1988′ de islam hukuku profesörü oldu.