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Spor CEV Şampiyonlar Ligi grup aşamasında format değiştirildi
Spor

CEV Şampiyonlar Ligi grup aşamasında format değiştirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-31 12:40:43 -
CEV Şampiyonlar Ligi grup aşamasında format değiştirildi

İSTANBUL (AA) - 2021 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi grup aşamasının formatı değiştirildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, grup aşaması 6 ayaktan oluşan lig usulü yerine, 2 ayaktan oluşan turnuva formatında oynanacak.

Buna göre organizasyonda mücadele eden Türk ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA, D Grubu ilk ayak müsabakalarına 8-10 Aralık'ta İstanbul'da ev sahipliği yapacak. İkinci ayak karşılaşmaları ise 2-4 Şubat 2021'de Rusya'da gerçekleştirilecek.

B Grubu'nda bulunan Fenerbahçe Opet, ilk ayakta 8-10 Aralık'ta İtalya'da, ikinci ayakta 26-28 Ocak 2021'de Fransa'da mücadele edecek.

C Grubu'ndaki VakıfBank, ilk maçlarını 24-26 Kasım'da Bulgaristan, ikinci karşılaşmalarını 2-4 Şubat 2021'de Polonya'da yapacak.

Erkekler kategorisinde mücadele eden Fenerbahçe HDI Sigorta, A Grubu'ndaki ilk karşılaşmalarına 8-10 Aralık, ikinci ayak karşılaşmalarına 26-28 Ocak 2021'de Polonya'da çıkacak.

B Grubu'nda mücadele eden Arkas Spor da turnuvanın ilk ayağında 8-10 Aralık'ta Fransa'da, ikinci ayağında ise 9-11 Şubat 2021'de İtalya'da ter dökecek.

Bu aşamada 5 grup birincisi ile en iyi 3 grup ikincisi, çeyrek finale yükselecek.


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