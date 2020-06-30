  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Çetin Gören kimdir? Çetin Gören yakalandı mı?

Narkotik Daire Başkanlığı'nın koordinesinde Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu çetelerine karşı geniş kapsamlı operasyon yaptı. Operasyonda şebekelerine yönelik Nejat Daş ve Çetin Gören de yakalandı. Peki Çetin Gören kimdir?

Yeniakit Publisher
2020-06-30 15:31:00 - 2020-06-30 15:36:01
Çetin Gören kimdir? Çetin Gören yakalandı mı?

11 ilde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 67 kişi gözaltına alındı. Söz konusu suç şebekesinin, 1993'ten itibaren ele geçirilen 11 tonun üzerinde esrar, 2 ton 500 kilogram baz morfin ve 140 kilogram eroin, 2012'de ele geçirilen 18 tonun üzerindeki kokain, 2016'da bir gemide ele geçirilen 20 ton esrarla bağlantılı olduğu tespit edildi. Operasyonda yakalananlar arasında uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş ve Çetin Gören de bulunuyor.

Örgütün iki tepe yöneticisi yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaklaşık bir yıldır takip edilen, Cumhuriyet ve yakın tarihimizin önemli operasyonlarından birisini arkadaşlarımız gerçekleştirdi. Bu operasyonun ismi Bataklık. Bu operasyonun özelliği, uyuşturucu ve uyuşturucuya bağlı suç gelirleriyle mücadele etmek." bilgisini paylaştı.  Soylu, şöyle devam etti: "Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Şili, Ekvador ve Brezilya bunlarla bağlantılı gerçekleştirildi. Türkiye'de de 11 vilayette yapıldı. Yaklaşık 94 hedefi vardı şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı. Bu operasyon hem suç gelirlerine yönelik, bir özelliği daha var silahlı suç örgütü olarak tespit edildi. Örgütün iki tepe yöneticisi var, bir tanesinin Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası ve kırmızı bülteni söz konusu. Şu ana kadar da 70 milyon liraya el konuldu. Tüm süreçlerle beraber 500 milyonun üzerine çıkabilecek nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak."

 

 

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Virüs bu pizzacıdan Türkiye'ye geliyor! Ertuğrul Özkök ‘Türkiye’deki seçimler için de büyük tehlike’ deyip duyurdu
Gündem

Virüs bu pizzacıdan Türkiye'ye geliyor! Ertuğrul Özkök ‘Türkiye’deki seçimler için de büyük tehlike’ deyip duyurdu

Ertuğrul Özkök, Justin Bieber’ın paylaştığı bir videoyu hatırlatarak, 2016 ABD seçimlerinden örnek verdi. Özkök, Pizzagate komplo teorisini ..
Meclis'te mektubu okunmuştu... TSK yok etti!
Siyaset

Meclis'te mektubu okunmuştu... TSK yok etti!

HDP'li Gültan Kışanak'ın Meclis'te mektubunu okuduğu PKK'lı terörist Mazlum Tekdağ, kahraman Mehmetçik tarafından düzenlenen hava harekatınd..
Başkan Erdoğan’a yönelik haddini aşan sözler! Sözde yazar Gökhan Yavuzel ağababalarının kucağından tehdit etti
Gündem

Başkan Erdoğan’a yönelik haddini aşan sözler! Sözde yazar Gökhan Yavuzel ağababalarının kucağından tehdit etti

Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesine karşı kampanya yürüten sözde yazar Gökhan Yavuzel, sığıntı hayatı yaşadığı yurt dışında Cumhur..
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı