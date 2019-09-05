Cesur tepki verdi aramada 1 kilo 123 gram eroin ele geçirildi Van’ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri ile birlikte narkotik köpeği Cesur’un da katıldığı aramada 1 kilo 123 gram eroin ele geçirildi.

Van’ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri ile birlikte narkotik köpeği Cesur’un da katıldığı aramada 1 kilo 123 gram eroin ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis karayolu üzerinde devam eden yol kontrol faaliyeti esnasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada uyuşturucu madde arama köpeği Cesur’un tepki vermesi üzerine, otobüste seyahat eden yolcunun çantası ve oturduğu koltuğun içerisine gizlenmiş vaziyette 4 paket halinde 1 kilo 123 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.