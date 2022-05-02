Çeşmi nigar çorbası tarifi: Osmanlı çorbası çeşm-i nigar kolay tarifi
Çeşmi Nigar çorbası, Osmanlı mutfağının leziz tarifleri arasında yer alan bir çorbadır. Terbiyeli mercimek çorbası olarak bilinen Çeşmi Nigar çorbası tarifini sizler için araştırdık. İşte evinizde kolayca yapabileceğiniz Çeşmi Nigar çorbası tarifi..
Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen harika bir çorba.
Muhteşem Çeşm-i Nigar çorbası
Muhteşem Çeşm-i Nigar çorbası tarifi için malzemeler
- 1 bardak kırmızı mercimek
- 1 adet kuru soğan
- 1 çorba kaşığı un
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1, 5 litre sıcak su
- Tuz (yaklaşık 1 tatlı kaşığı)
Terbiyesi için:
- 1 yumurta sarısı
- Yarım su bardağı süt
- 1 limon suyu
Sos için:
- 1 çorba kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı Kuru nane
- 1 çay kaşığı Toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı Pul biber
- Bardak ölçüsü 200 ml
Muhteşem Çeşm-i Nigar çorbası tarifi nasıl yapılır?
Kuru soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağı ile orta ateşte kavurun. Soğanlar pembeleşince unu ekleyip karıştırın. Kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından yıkayıp suyunu süzdüğünüz mercimeği ekleyip karıştırın ve suyu ilave edip mercimekler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Bu aşamada önce orta ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte ara ara karıştırarak pişirmelisiniz. Mercimekler piştikten sonra tuzunu ekleyin ve çorbayı pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar blenderden geçirin. Çorba pişerken sosunu hazırlayın. Bir kasede yumurta sarısı, süt ve limon suyunu karıştırıp çırpın. Eğer limonunuz çok sulu ise yarım limonda kullanabilirsiniz. Kaynayan çorba tenceresine boşaltın ve tekrar kaynayıncaya kadar sürekli karıştırın. Kaynayan çorbayı 2-3 dakika daha pişirerek ocaktan alın. Sosu için tavaya tereyağını, kuru naneyi, toz kırmızı biberi ve pul biberi koyup karıştırın. Kavrulunca çorba tenceresine boşaltın ve sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun