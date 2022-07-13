  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Çeşme'deki yangına müdahale ediliyor
Gündem

Çeşme'deki yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına. havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 15:27:00 -

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına. havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alaçatı Mahallesi'ndeki Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter. 15 arozöz , 4 dozerle müdahale edilmeye başlandı.

Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmasını sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23