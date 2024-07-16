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Gündem Çeşme'deki orman yangınında 2 tutuklama!
Gündem

Çeşme'deki orman yangınında 2 tutuklama!

Yeniakit Publisher
2024-07-16 22:41:00 - 2024-07-16 23:11:53
Çeşme'deki orman yangınında 2 tutuklama!

İzmir'in Çeşme ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği ormanlık alandaki yangına ilişkin 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, dün saat 11.30 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Delikli Koy mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede bulunan bir evde vatandaşlar hızar makinesi ile çalışma yaparken alevler otluk ve ardından ormanlık alana sıçrayarak yangın çıkarmıştı.

3 kişi hayatını kaybetti!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edilmiş, yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alınmıştı.

Yapılan saha çalışmalarında kanser hastası 68 yaşındaki Mesut Coşkunöz, oğlu Hilmi Coşkunöz (38) ve yeğeni Mine Elmas'ın (35) cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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