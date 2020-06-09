Çeşme’de yeni ürün: Greçka

Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tohum dağıtımı yapılarak bölgede ekimi yapılan greçka (karabuğday bitkisi) olumlu sonuç verdi. İzmir için oldukça yeni olan greçka, gluten içermemesi ve yüksek protein değerinden dolayı önemli bir bitki.

Alternatif ürün olarak ekimi yapılan ve Çeşme ilçesinde oldukça başarılı sonuç veren greçka, yapılan demonstrasyon çalışmalarıyla da üreticilere tanıtıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, “Üretimde üreticilerimize yeni renkler sağlayacak ve üretimi zenginleştirecek böyle alternatif ürünlere oldukça önem veriyoruz. Greçka bitkisinin 20 kilo tohumunu Çeşme ilçemizde özellikle arı üreticilerimize dağıttık ve ekimini gerçekleştirdik. Bu bitki doğada çiçek olmadığı dönemde çiçekleniyor ve 90 günlük ömrünün 45 gününde çiçekte kalıyor. Çiçeğinin ballı olması nedeniyle arıcılık açısından önemli. Arıcılar, çiçek bulamadıkları dönemde arılarını çiçeğin çok olduğu bölgelere taşımak zorundalar. Greçka sayesinde üreticiler arılarını taşımaktan ve nakliye sorunundan kurtulurlar. Ayrıca bu bitkinin çiçeğinden elde edilen bal dünyada diğer ballara göre de daha pahalıya satılıyor. Bu sene 20 kilo ile başladığımız üretimi seneye artıracağız. Üreticilerimizden de bitkiye talep var” dedi.

Tahıllar grubunda yer almıyor

Ülkemizde çok fazla bilinmeyen greçkanın, ’karabuğday’ isminden dolayı tahıllar grubunda gibi algılandığını ancak kuzukulağıgiller familyasından olduğunu belirten Özen “Glutensiz olan greçkadan pilav, salata, çorba, özellikle Çölyak hastaları için ekmek, kek, kurabiye gibi ürünler yapılıyor. Az yağ içerdiği için sporcular tarafından da tercih ediliyor. Yapılan ürünler katma değeri yüksek gelir sağlıyor” diye konuştu. Türkiye’nin tıbbi ve aromatik bitki üretim merkezi Çeşme’nin biyoçeşitlilik olarak zenginliğine de vurgu yapan Özen, “Üretimde biyoçeşitliliği önemsiyor, bu kapsamda ilçelerimizde hem üreticilerimize gelir sağlayacak hem de ürün çeşitliliği açısından bölgeye uyum sağlayacak ürünleri ilimize kazandırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.