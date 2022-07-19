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Yerel Çeşme'de yangın
Yerel

Çeşme'de yangın

İzmir’in Çeşme ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangının evlere sıçramaması için ekipler müdahalede bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 06:30:00 -
Çeşme'de yangın

Yangın, saat 22.10 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'nde çıktı. Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve TOMA aracı sevk edildi. Yangın bölgesi yakınındaki 8 ev, 3 restoran ve 3 baraka tedbir amaçlı boşaltılırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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