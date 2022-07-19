Çeşme'de yangın
İzmir’in Çeşme ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangının evlere sıçramaması için ekipler müdahalede bulunuyor.
Yangın, saat 22.10 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'nde çıktı. Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve TOMA aracı sevk edildi. Yangın bölgesi yakınındaki 8 ev, 3 restoran ve 3 baraka tedbir amaçlı boşaltılırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.