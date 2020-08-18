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Aktüel Çeşme'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 işletmeye kapatma cezası verildi
Aktüel

Çeşme'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 işletmeye kapatma cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-18 18:35:02 -
Çeşme'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 işletmeye kapatma cezası verildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde 5 işletme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 15 gün süreyle kapatıldı.

Çeşme Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yapılan denetimlerde sosyal mesafe kurallarına uymayan eğlence mekanlarıyla ilgili tutanak tutuldu. Bu kapsamda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 5 işletmenin 15 gün süreyle kapatılmasına karar verildi.

Çeşme İlçe Hıfzıssıhha Kurulu sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için 3 Ağustos'ta 6, 11 Ağustos'ta da 5 işletmenin 15 gün süreyle kapatılmasına karar vermişti.

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