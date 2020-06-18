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Aktüel

Çeşme otoyolundaki kazada ölü sayısı 3’e çıktı

İzmir-Çeşme otoyolunda meydana gelen ve baba ve kızının hayatını kaybettiği kazada bir kişi daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 22:04:09 -
Çeşme otoyolundaki kazada ölü sayısı 3’e çıktı

İzmir-Çeşme otoyolunda meydana gelen ve baba ve kızının hayatını kaybettiği kazada bir kişi daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


İzmir-Çeşme otoyolunda 15 Haziran’da meydana gelen kazada, 35 AH 256 plakalı otomobil Alaçatı gişeleri yakınında takla atarak yanmaya başladı. Kazanın ardından aracın arka koltuğunda bulunan Özden Karamuk (37) ve oğlu Kayra Karamuk (9) araçtan çıkmayı başarırken, baba İbrahim Örsçelik (40) ve yanındaki kızı İlayda Örsçelik yanarak hayatını kaybetti.



Yaşam mücadelesini kaybetti


Özden Karamuk, ilk olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ardından sevk edildiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anne Karamuk tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Karamuk’un cenazesinin, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı öğrenildi.


Karamuk’un oğlu Kayra Karamuk’un ise Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.

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