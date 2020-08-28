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Aktüel Çeşme Kaymakamlığından "patlama sesi" açıklaması: "Bulguya rastlayamadık"
Aktüel

Çeşme Kaymakamlığından "patlama sesi" açıklaması: "Bulguya rastlayamadık"

"Sesin kaynağının uçaklarla ilgili olup olmadığı araştırılıyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-28 18:21:32 -
Çeşme Kaymakamlığından "patlama sesi" açıklaması: "Bulguya rastlayamadık"

İZMİR (AA) - Çeşme Kaymakamlığı, ilçede duyulan patlama sesinin kaynağına ilişkin henüz bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde saat 12.30 sıralarında kuvvetli bir patlama sesi duyuldu. Birçok kişi, sosyal medya hesabından patlama sesini işittiğine dair paylaşımda bulundu.

Konuya ilişkin Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimiz gelen pek çok bildirimi incelemekteler ancak gerek karada gerekse denizde herhangi bir bulguya rastlayamadık. Sesin kaynağının uçaklarla ilgili olup olmadığını da araştırıyoruz. Halkımıza saygıyla duyurulur."

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