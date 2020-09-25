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Aktüel Çeşitli suçlardan aranan 432 şüpheli yakalandı
Aktüel

Çeşitli suçlardan aranan 432 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, “Yeditepe Huzur” asayiş uygulamasında 154 bin 544 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığını, çeşitli suçlardan aranan 432 şüpheli ile 117 yoklama kaçağının yakalandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:00:00 -
Çeşitli suçlardan aranan 432 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, hava, kara ve denizden gerçekleştirilen uygulamanın 157 noktada, 1394 personel, 1 hava ekibi, 4 eğitimli dedektör köpeği ve 2 Deniz Limanı Şube botu katılımıyla yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, 154 bin 544 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 432 şüpheli ile 117 yoklama kaçağının yakalandığı belirtildi.

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