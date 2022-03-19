Çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılıyor! Fiyatı tam 8 kat arttı

Sülükler, uzun yıllardır çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmasıyla biliniyor.

Yalova’daki işletmelerinde 60 yıldır tıbbi sülük satışı gerçekleştirdiklerini söyleyen Aktar Gökan Doğan, son aylarda yurt dışından gelen talepler nedeniyle zorlukla tıbbi sülük bulabildiklerini ifade etti.

Alman talebi fiyatı yükseltti

Özellikle Almanya’da hirudoterapide tıbbi sülüklerin kullanıldığını kaydeden Doğan, “Sülük dükkanımızda 60 yıldır satılıyor. Sülük bundan 6-7 ay önce çok ucuzdu. Almanya’da hirudoterapi, yani sülükle tedavi hastaneleri var. Bizim ülkemizde yok. Almanya’ya çok ihraç edildiğinden şu anda bir tane sülük 24 liraya çıktı” diye konuştu.

"Her birisi profesör"

Hirudoterapi dünyada 3 bin yıldır uygulanan tedavi yöntemi olduğunu ifade eden Doğan, tıbbi olmayan sülüklerin de olduğunu ifade etti.

Doğan, tıbbi sülüklerin kullanımıyla ilgili ise şunları kaydetti:

“Sülüklerin her birisi profesördür aslında. Çıkardığınız zaman, kapağını açtığınızda problem hissettiğiniz yerde tutarsanız derinize gelip problemi hissettiği yere yapışır. Sizin pis kanınızı emerek şişiyor vazifesi bittiğinde de bırakıyor. Bu da sülükle tedavi oluyor. Mümkünse aç karnına sabahları yapılır. Kanın sulanmaması gerekiyor ki durması kolay olsun. Kahvaltı yaptıktan, yemek yedikten sonra yapılan hirudoterapide kan durması zorlaşabilir. O sebeple aç karnına yapılıyor.”

Bir sülük 3-4 kez kullanılıyor

Doğan, sülüğü sağılarak ya da başka yöntemlerle yeniden kullanılabileceğini ifade etti.

Aynı sülüğü sadece tek bir kişinin kullanabileceğine dikkati çeken Doğan, “Sülük sağmayı biliyorsa bir kişi aynı sülüğü 3-4 kere kullanabilir. İnek, koyun sağır gibi. Sülük sağılır ve o pis kan çıkarılır. Sülük sağmayı bilmiyorsa eğer tuzun ya da odun külünün içine atarak kusturulur. Tekrar temiz suya koyarak gölge bir yerde bekletebiliriz. Sülüğün gıdası temiz sudur. Temiz suyla beslenir ve serin suyla beslenir. Aynı kişi 3-4 kez kullanabilir aynı sülüğü ama farklı kişiler kullanamaz” dedi.

Doğan, sülükleri Konya’daki bir tıbbi sülük üreten çiftlikten aldıklarını dile getirdi.