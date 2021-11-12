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Yerel Cesedi ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği belirlendi
Yerel

Cesedi ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği belirlendi

Adana’da ayaklarına taş bağlanıp sulama kanalına atılan, boğazında kesi izi bulunan cesedin, Ali Ertan’a (21) ait olduğu tespit edildi. Ertan’ı öldürüp kanala atan kişi ya da kişilerin araştırılması devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 12:29:00 -
Cesedi ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği belirlendi

Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi’nde 11 Kasım günü, narenciye bahçesinde bekçilik yapan kişi, sulama kanalında içinde ceset bulunan çuval gördü.

Bekçinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen su altı polisleri çuvaldaki erkek cesedini sudan çıkardı. Yapılan incelemede yarı çıplak cesedin boğazında bıçak kesilerinin olduğu, ayaklarına da taş bağlandığı belirlendi. İncelemenin ardından ceset, kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Yapılan otopside, cesedin Ali Ertan'a ait olduğu tespit edildi. Cenazesi yakınlarına teslim edilen Ali Ertan'ı öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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