Çermik’te restoran, lokanta, kafe sahipleriyle istişare toplantısı yapıldı

Diyarbakır’ın Çermik İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, kentte faaliyet gösteren restoran, lokanta, kafe ve kıraathane sahipleri ile istişare toplantısı düzenledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 18 Marttan itibaren faaliyetleri durdurulan kıraathaneler, lokantalar ve restoranların tekrar hizmete açılmasıyla ilgili Çermik Kaymakamlığı toplantı salonunda kurallara uyulması konusunda istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya Kaymakam Nazlı Demir, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Seyhun, İlçe Emniyet Amiri Burak Zafer Dündar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Özdemir ve ilçede faaliyette bulunan restoran, lokanta, kafe ve kıraathane sahipleri katıldı.

Kaymakam Nazlı Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabineden restoran, lokanta, kafeler kıraathane gibi iş yerlerinin, korona virüs salgının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 1 Hazirandan itibaren yeniden faaliyete geçebilecekleri kararının alındığını hatırlattı. Kaymakam demir, alınan karar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge hakkında bilgilendirme yapmak ve korona virüs ile mücadele sürecinde uyulması gereken tedbirleri istişare etmek amacıyla iş yeri sahipleri ile toplandıklarını söyledi. Kaymakam Demir, kafe, restoran, lokanta ve kıraathane sahiplerine, yeni normalleşme döneminde belirlenen kurallara uygun hareket etmeleri gerektiğini ifade ederek aksi takdirde, işletmelere yaptırım uygulanacağını kaydetti.