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Dünya Cerablus'ta öğretim görevlisine bombalı saldırı! Anbean böyle kaydedildi
Dünya

Cerablus'ta öğretim görevlisine bombalı saldırı! Anbean böyle kaydedildi

Suriye’nin Cerablus kentinde öğretim görevlisi Zekeriyya Humeydi’nin aracına yapılan bombalı saldırıda Humeydi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 23:45:00 -
Cerablus'ta öğretim görevlisine bombalı saldırı! Anbean böyle kaydedildi

Suriye’nin Cerablus kentinde öğretim görevlisi Zekeriyya Humeydi’nin aracına bombalı saldırı düzenlendi. Humeydi, saldırıda hayatını kaybetti.

Suriye’nin Halep şehrine bağlı Cerablus kentinde öğretim görevlisi Zekeriyya Humeydi, aracına bombalı saldırı düzenlendi. Humeydi, kimliği belirsiz kişilerce aracına yerleştirilen patlayıcının seyir halindeyken patlatılması sonucu hayatını kaybetti. Humeydi’nin Halep kentinde Ahrar el-Şam Hareketi’nin (Şam'ın Hürleri) eski lideri olduğu belirtildi.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen saldırı anında, Humeydi’nin hedef alındığı saldırı sırasında sokakta bulunan iki küçük kızın ölümden döndüğü görüldü.

Saldırıyı terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlediği düşünülüyor.

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