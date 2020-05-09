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Aktüel

Ceplerinden uyuşturucu çıkan şahıslar uyuşturucu satıcılarını yakalattı

Antalya’da durumlarından şüphelenilerek durdurulan iki şahsın yapılan üst aramasında ceplerinden uyuşturucu çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 12:48:26 -
Ceplerinden uyuşturucu çıkan şahıslar uyuşturucu satıcılarını yakalattı

Antalya’da durumlarından şüphelenilerek durdurulan iki şahsın yapılan üst aramasında ceplerinden uyuşturucu çıktı. Şahısların uyuşturucuyu aldıkları diğer şüphelileri ihbar etmeleri sonucu kendilerine uyuşturucu temin eden iki zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.


Antalya Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Salkımevler Mahallesi’nde durumlarından şüphelenilerek durdurulan H.Y. ve S.K. isimli şahısların yapılan üst aramasında H.Y.’nin cebinden 0.11 gram uyuşturucu eroin maddesi S.K.’nın cebinden 0.23 gram uyuşturucu eroin maddesi ele geçirildi. H.Y.’nin uyuşturucu maddeyi T.H.N. isimli zanlıdan aldığını, S.K. isimli şahıs ise uyuşturucu maddeyi M.A. isimli şüpheliden aldığını beyan etmeleri üzerine, Salkımevler Mahallesi’nde bulunan adrese gidildi ve bahse konu her iki şahısta yakalandı. Adreste yapılan aramada uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 630 TL paraya da el konuldu.


Cumhuriyet savcısının talimatıyla T.H.N. ve M.A. isimli şahıslar gözaltına alınarak haklarında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan işlem yapıldı. Ayrıca şahıslar çıkarıldıkları Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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