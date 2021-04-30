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Gündem Cephanelikle yakalanan kişiye adli kontrol
Gündem

Cephanelikle yakalanan kişiye adli kontrol

Samsun'un Bafra ilçesinde evinden ve işyerinden cephanelik çıkan şahıs için adli kontrol kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 05:08:00 -
Cephanelikle yakalanan kişiye adli kontrol

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı ile ilgili mücadele kapsamında yürütülen ortak çalışma neticesinde 2 gün önce Fener ve Altınkaya Mahallelerinde M.K'ya ait ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde; 1 adet yivli piyade tüfeği, 4 adet ruhsatsız tabanca,1 adet kuru sıkı tabanca,1 adet ruhsatsız av tüfeği,9 adet tabanca şarjörü, 297 adet piyade tüfeği fişeği, 444 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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