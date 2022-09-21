Cep telefonu ve emniyet kemeri uygulaması

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu kullanan sürücülere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu ile konuşan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte trafik denetimlerine hız verdi.

Ekipler, özellikle İnönü ve Cumhuriyet Caddelerinde ile okulların yoğun olduğu bölgelerde, başta hız kuralları olmak üzere, emniyet kemeri, araç kullanırken cep telefonu ile konuşma, plakasız araç ve motosiklet, eksik evrak, yayaya yol verme, yasak saatlerde ağır tonajlı araçların şehir içinde seyretmesi gibi çok yönlü uygulama yaptı.

Trafik ekiplerince yapılan uygulamada kuralları ihlal eden araç sürücülerine cezai işlem uygulanırken, denetim ve kontrollerin arttırılacağı öğrenildi.

Trafik ekipleri sürücülerin cezalı duruma düşmemeleri için trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.