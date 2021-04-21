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Ekonomi Centilmenlik anlaşması yapan 32 teşebbüs hakkında soruşturma
Ekonomi

Centilmenlik anlaşması yapan 32 teşebbüs hakkında soruşturma

Rekabet Kurulu, iş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle Türkiye genelinde aralarında büyük teknoloji şirketleri, perakende ve restoran zincirlerinin bulunduğu 32 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 12:49:00 -
Centilmenlik anlaşması yapan 32 teşebbüs hakkında soruşturma

Rekabet Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamada son yıllarda iş gücü piyasalarına ilişkin olarak işverenin sahip olduğu pazar gücünün çalışan ücretlerinin azalmasına veya baskılanmasına neden olduğuna yönelik görüşlerin arttığı belirtildi. Teşebbüslerce yapılan anlaşmaların çalışanları daha yüksek ücretler ve daha iyi koşullar sunan iş fırsatlarından mahrum bırakabildiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Emek faktörünün teşebbüsler arasındaki hareketliliğinin azalmasıyla veya ücretlerin suni şekilde gerçek değerini bulamamasıyla iş gücü piyasalarındaki rekabetçi yapı zarar görebilmektedir. Bu durum değerini bulamayan iş gücünün emeğinin karşılığını alabileceği başka pazarlara veya yurt dışına yönlenmesine yol açabilmektedir.”

Hedef rekabetçi yapıyı korumak

İş gücü piyasalarında her geçen gün artan rekabet otoriteleri uygulamalarıyla emek faktörünün teşebbüsler arasında sağlıklı bir şekilde geçişinin sağlanmasının hedeflendiğine dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi: “Böylelikle çalışanların rekabetçi seviyelerin altında kalan ücretlerle çalışmalarının önüne geçilebilecektir. Çalışanların daha etkin bir şekilde hizmet sunabilecekleri yerlerde istihdam edilmeleriyle teşebbüslerin küresel rekabetçiliğinin artması gibi faydalar elde edilebilecektir. Bunun yanında iş gücünün niteliğinin artması, refahın haksız bir biçimde işçiden işverene aktarılmasının engellenmesi ve iş gücüne katılımın artması gibi çıktılar sağlaması da muhtemeldir. Rekabet Kurumu, inovatif zekânın ön plana çıktığı dijital çağda çalışanların hem ürünlerin hem de hizmetlerin tüketiciyle buluşma sürecine sundukları katkıların farkında olarak iş gücü piyasasının rekabetçi yapısını korumayı hedeflemektedir.”

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