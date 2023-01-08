  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Cenk Tosun'dan tarihe geçiren performans
Spor

Cenk Tosun'dan tarihe geçiren performans

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Siyah-beyazlıların golcüsü Cenk Tosun, 23. kez rakip fileleri havalandırdı ve tarihe geçti.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 13:03:00 -
Cenk Tosun'dan tarihe geçiren performans

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Siyah-beyazlı ekip mücadeleden 2-1 galip ayrılırken,  Beşiktaş formasıyla Vodafone Park'ta 23'üncü kez rakip fileleri havalandıran Cenk Tosun tarihe geçti. 

Vodafone Park'ta en fazla gol atan oyuncu 

Tecrübeli santrfor, Cyle Larin ile birlikte Vodafone Park'ta en fazla gol atan oyuncu unvanının sahibi oldu. 

Teknik direktör Şenol Güneş öncesinde ligde sadece Trabzonspor maçında gol atan siyah-beyazlı oyuncu, Güneş'in gelmesinin ardından oynadığı 5 maçta gol sayısını 4'e yükseltti. 

Ümraniyespor'a 2 gol atan Tosun, Galatasaray derbisinde de siyah-beyazlı takımın tek golünü kaydederken, Gaziantep FK ve Adana Demirspor maçlarını boş geçmişti. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23