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Cenk Tosun'dan Süper Lig yorumu: Şampiyonluğun en büyük adayı Başakşehir

Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun, Süper Lig'in son durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

11 Kasım 2018 Pazar 12:44
Cenk Tosun'dan Süper Lig yorumu: Şampiyonluğun en büyük adayı Başakşehir

Beşiktaş'tan geçen sezon devre arasında Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Goal'e verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

Cenk Tosun'dan şampiyonluk yorumu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulunan Cenk Tosun, "Artık eskisi gibi üç tane takımın domine ettiği bir lig yok. Bu çok güzel bir şey bence. Üçünden biri şampiyon oluyordu ya da Trabzonspor oluyordu. Artık öyle değil. Başakşehir olsun, Bursaspor olsun, bu takımlar büyük takımları zorluyorlar. Başakşehir birkaç yıldır göze hoş gelen bir futbol oynuyor. Hak ettikleri yerdeler. Böyle devam ederlerse şampiyonluğun da en büyük adayı Başakşehir." şeklinde konuştu.

HEDEF AVRUPA

Everton'daki hedefleri hakkında konuşan Cenk Tosun, "Büyüklerden sonra gelen takım biziz benim gözümde. Biz her sene Avrupa'da oynama mecburiyetindeyiz. Geçen sene sekizinci bitirdik ve Avrupa'ya gidemedik. Çok iyi de bir sezon geçirmedik. İlk devrede de geçirmedik. Ben geldikten sonra biraz daha iyi bir sezon oldu ikinci devrede. Bu sene gerçekten iyi bir takım kurduk. Güzel transferler yaptık. Taraftarımızın ve başkanımızın hak ettiği konum Avrupa'dır. Avrupa'ya gitmek şart gibi. İlk 6, ilk 7 bu senenin hedefleri olmalı." dedi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 12:44
  1. Trabzon
  2. Bursa
  3. Cenk Tosun
  4. Everton
  5. Medipol Başakşehir
  6. Başakşehir
  7. Süper Lig
  8. Premier Lig

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