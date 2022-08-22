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Spor Cenk Tosun'dan Ismael'e büyük isyan!
Spor

Cenk Tosun'dan Ismael'e büyük isyan!

Süper Lig 'in 3. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden Beşiktaş'ta Cenk Tosun gelişmesi yaşanıyor. Cezası bitmesine rağmen, 90+2. dakikada oyuna dahil olan Milli yıldız bu durumdan rahatsız oldu...

Yeniakit Publisher
2022-08-22 16:19:00 -
Cenk Tosun'dan Ismael'e büyük isyan!

Süper Lig 'in 3. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden Beşiktaş'ta Cenk Tosun gelişmesi yaşandı.

Seyircisi önünde Karagümrük karşısında kazanarak geçen hafta aldığı 3-3'lük beraberlik sonrasında moral bulan siyah beyazlılarda Cenk Tosun, 90+2. dakikada Weghorst'un yerine oyuna dahil edildi.

Milli futbolcu oyuna girerken Valerien Ismael'e tepki gösterdi. Maçın bitmesine sadece 1 dakika kala oyuna girmesinden dolayı rahatsız olan Cenk Tosun'un, maç bitimiyle birlikte takımla sevince katılmadığı ve doğrudan soyunma odasının yolunu tuttuğu görüldü.

Bu gelişme sonrasında Valerien Ismael'in Cenk Tosun ile ilgili kararını ne olacağı merak ediliyor.

Cenk Tosun, Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı sezonun ilk maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüş ve cezası nedeniyle geçen hafta oynanan Alanyaspor maçında yer almamıştı.

 

 


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