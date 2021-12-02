  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Cenk Tosun siftah yaptı! Liverpool kazandı
Spor

Cenk Tosun siftah yaptı! Liverpool kazandı

Premier Lig'de Cenk Tosun'un ilk kez süre aldığı maçta Liverpool, Everton'ı deplasmanda 4-1 yendi. Mohamed Salah maça damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 01:59:00 -
Cenk Tosun siftah yaptı! Liverpool kazandı

Premier Lig'in 14. haftası önemli bir karşılaşmaya sahne oldu. Everton ile Liverpool, Merseyside derbisinde hafta içi kozlarını paylaştı.

Salah'tan derbide 2 gol birden

Sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Liverpool, 5 yıl sonra ilk kez ligde Everton'ı deplasmanda mağlup etti. Kırmızıların gollerini 10. dakikada Jordan Henderson, 20 ve 64. dakikalarda Mohamed Salah ve 79'da diogo Jota attı.

Cenk Tosun sahalara döndü

Ev sahibi ekip tek golünü 38. dakikada Demarai Gray ile buldu. Everton'da milli futbolcu Cenk Tosun, 85. dakikada oyuna girdi ve bu sezon ilk kez süre aldı.

Liverpool zirve takibinde

Bu galibiyetle puanını 31 yapan Liverpool, Premier Lig'de 3. sırada yer aldı ve 33 puanlı Chelsea'yi takibini sürdürdü. 14. sıradaki Everton'ın ise 15 puanı var.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıcak gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bülent Arınç görüştü
Siyaset

Sıcak gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bülent Arınç görüştü

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir buçuk saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

İstanbullunun çilesi bitmiyor! CHP'li Ekrem'in metrobüsü yine rezil etti
Gündem

İstanbullunun çilesi bitmiyor! CHP'li Ekrem'in metrobüsü yine rezil etti

CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul'un ulaşım çilesi bitmiyor. Sık sık yaşanan metrobüs ve otobüs arızalarına son olarak Haramidere Metrobüs D..
Mısırlı isimden Türkiye'ye kritik Kuruluş Osman çağrısı
Medya

Mısırlı isimden Türkiye'ye kritik Kuruluş Osman çağrısı

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Kuruluş Osman ve diğer tarihi dönem dizilerinin farklı dil seçeneklerinde yayınlanması gerektiğini ve bunun T..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay