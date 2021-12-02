Cenk Tosun siftah yaptı! Liverpool kazandı

Premier Lig'in 14. haftası önemli bir karşılaşmaya sahne oldu. Everton ile Liverpool, Merseyside derbisinde hafta içi kozlarını paylaştı.

Salah'tan derbide 2 gol birden

Sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Liverpool, 5 yıl sonra ilk kez ligde Everton'ı deplasmanda mağlup etti. Kırmızıların gollerini 10. dakikada Jordan Henderson, 20 ve 64. dakikalarda Mohamed Salah ve 79'da diogo Jota attı.

Cenk Tosun sahalara döndü

Ev sahibi ekip tek golünü 38. dakikada Demarai Gray ile buldu. Everton'da milli futbolcu Cenk Tosun, 85. dakikada oyuna girdi ve bu sezon ilk kez süre aldı.

Liverpool zirve takibinde

Bu galibiyetle puanını 31 yapan Liverpool, Premier Lig'de 3. sırada yer aldı ve 33 puanlı Chelsea'yi takibini sürdürdü. 14. sıradaki Everton'ın ise 15 puanı var.