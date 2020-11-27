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Spor Cengizli Leicester City tur atladı
Spor

Cengizli Leicester City tur atladı

Braga UEFA Avrupa Ligi G grubunda Leicester City ile Estadio Municipal karşılaştı. Mücadele 3-3 bitti.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 00:38:00 -
Cengizli Leicester City tur atladı

UEFA Avrupa Ligi G grubunda Braga ile Leicester City karşı karşıya geldi

Karşılaşmada Braga'nın golleri 4. dakikada Elmusrati, 24. dakikada Paulinho ve 90. dakikada Fransergio'dan geldi. Leicester'ın golleri ise 9. dakikada Harvey Barnes, 78. dakikada Thomas ve 90+5'te Jamie Vardy'den geldi.

Leicester City tur atladı

Bu sonuçla birlikte Leicester City, bitime iki maç kala gruptan çıkmayı garantiledi.

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