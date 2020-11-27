Cengizli Leicester City tur atladı
Braga UEFA Avrupa Ligi G grubunda Leicester City ile Estadio Municipal karşılaştı. Mücadele 3-3 bitti.
UEFA Avrupa Ligi G grubunda Braga ile Leicester City karşı karşıya geldi
Karşılaşmada Braga'nın golleri 4. dakikada Elmusrati, 24. dakikada Paulinho ve 90. dakikada Fransergio'dan geldi. Leicester'ın golleri ise 9. dakikada Harvey Barnes, 78. dakikada Thomas ve 90+5'te Jamie Vardy'den geldi.
Leicester City tur atladı
Bu sonuçla birlikte Leicester City, bitime iki maç kala gruptan çıkmayı garantiledi.