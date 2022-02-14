Cengiz Ünder'e dev talip

Cengiz Ünder, Fransa'da küllerinden yeniden doğdu; talipleri de sıralanmaya başladı. Başarısız geçen Leicester City serüveninden sonra Olimpik Marsilya ile kendine gelen Cengiz Ünder'e Marsilya'nın ezeli rakibi Paris Saint-Germain'in (PSG) talip olduğu öğrenildi.



Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyen Cengiz Ünder'in bonservisi İtalyan kulüp Roma'da bulunuyor. Sezon başında Fransız kulübüne kiralık olarak katılan milli futbolcunun anlaşmasında satın alma opsiyonunun bulunmasına rağmen FIFA tarafından Marsilya'ya ceza verilmişti. Cezayı fırsata çevirmek isteyen Marsilya'nın ezeli rakibi PSG'nin milli yıldıza kancayı taktığı öğrenildi.

Star.com.tr'de yer alan haberde, Marsilya'da başarılı performans gösteren Cengiz Ünder kısa sürede taraftarların sevgilisi olmuştu. Milli yıldız için Marsilya taraftarları pankartlar asmış hatta koreografi hazırlamışlardı. Fransız basınında da konuşulan olası PSG transferi için Cengiz Ünder'in Marsilya taraftarıyla olan ilişkisi de merak ediliyor. Fransa'nın en önde gelen takımı PSG'nin ise milli futbolcuyu kadrosuna katmak için devrede olduğu belirtiliyor.

Marsilya'nın cezası var

Marsilya, 1 Temmuz 2020 tarihinde Watford'dan transfer edilen Papa Gueye'nin ödemelerinde yaşanan aksaklık nedeniyle FIFA tarafından transfer cezası almıştı. Tüm gözler takımın yıldız ismi Cengiz Ünder'e çevrilmişti. Mili yıldızın sezon sonunda satın alma opsiyonu devreye girecek ve milli futbolcu Marsilya forması giymeye devam edecekti.

9 GOL 2 ASİST

24 yaşındaki başarılı futbolcu bu sezon katıldığı Marsilya'da 28 maça çıktı. Milli yıldız çıktığı 28 maçta 9 gol 2 asistlik performans gösterdi.