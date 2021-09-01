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Spor Cengiz Ünder'den muhteşem gol
Spor

Cengiz Ünder'den muhteşem gol

A Milli Takımımızın Karadağ ile oynadığı maçta Cengiz Ünder'den maçın ilk dakikalarında muhteşem bir gol geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 22:10:00 - 2021-09-01 22:22:01

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ'ı konuk ediyor.

Maçta temponun düşük olduğu anda Milli Takımımız bir kontra atak yakaladı.

Cengiz'den nefis gol

Atakta topu ayağına alan Cengiz Ünder ceza yayından içeri doğru sokuldu.

Ceza sahasına girmeden ayak içi vuruş gerçekleştiren Cengiz, harika bir gol attı ve Milli Takımımızı 1-0 öne geçiren golü attı.

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