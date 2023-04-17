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Spor Cengiz Ünder sessizliğini bozdu
Spor

Cengiz Ünder sessizliğini bozdu

Yeniakit Publisher
2023-04-17 01:52:00 -
Cengiz Ünder sessizliğini bozdu

Ligue 1'de Marsilya, konuk ettiği Troyes'i 3-1'lik skorla yendi.

Ligin 31. hafta maçında, zirve mücadelesi veren Marsilya, Troyes'i ağırladı.

Müsabakaya hızlı başlayan Marsilya, karşılaşmanın 2. dakikasında Vitinha'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takımda ilk 11'de sahaya milli futbolcu Cengiz Ünder, 40. dakikada bulduğu golle takımını 2-0 üstün duruma getirdi. Vitinha ile 64. dakikada bir gol daha bulan mavi beyazlılar, maçta 3-0 öne geçti.

Maçın uzatma dakikalarında Troyes, Mama Balde'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Puanını 64'e çıkaran Marsilya, zirve yolundaki rakibi Paris Saint-Germain'nin (72 puan) ardından ikinci sırada bulunuyor.
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