Cengiz Ünder şaştı kaldı! Mourinho devreye aldı: Biletini kesti... İtalyanlar kesenin ağzını açtı

Süper Lig devi Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi. Mourinho'un gelmesiyle heycana kapılan Sarı-Lacivertli taraftarlar, takımın yapacağı transferleri büyük bir merakla beklemeye başladı.

JOSE MOURINHO'NUN CENGİZ ÜNDER KARARI

Başkanlık seçimi öncesi çalışmalarını tüm hızıyla yürüten Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör, Cengiz Ünder ile ilgili kararını verdi. Yeni sezonda takımda belli olmaması beklenen Ünder'in gideceği takım belli oldu.

Takımdan ayrılması muhtemel gözüyle bakılan Cengiz Ünder için İtalya Serie A ekibi Hellas Verona FC, harekete geçti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un övgülerle bahsettiği Cengiz Ünder'in kariyerine İtalya'da devam edeceği öne sürüldü.

Serie A ekibi, Ünder için kesenin ağzını açtı. Hellas Verona'nın yıldız futbolcu için 10 milyon euroyu gözden çıkardı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maçta boy gösteren Cengiz Ünder, takımına 9 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.



Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılında bitecek.



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