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Spor Cengiz Ünder ne söyledi? Cengiz Ünder milli takım yorumu
Spor

Cengiz Ünder ne söyledi? Cengiz Ünder milli takım yorumu

Cengiz Ünder açıklama | Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Cengiz Ünder önemli değerlendirmelerde bulundu. Peki, Cengiz Ünder ne açıklaması yaptı?

Yeniakit Publisher
2021-10-09 11:27:00 -
Cengiz Ünder ne söyledi? Cengiz Ünder milli takım yorumu

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7.maçında Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Alınan beraberliğin ardından Cengiz Ünder önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cengiz Ünder ne söyledi? Cengiz Ünder milli takım yorumu

Milli maçın ardından Cengiz Ünder önemli açıklamalarda bulundu. Cengiz Ünder, “Oyuna gerçekten iyi başladık. Ancak rakibimiz güçlü bir şekilde geri döndü ve biz de geride beklemek zorunda kaldık. Şansımız vardı, 1 gol daha atabilirdik ama atamadık. Yine de önümüzde 3 maç var ve umudumuzu koruyoruz. Henüz hiçbir şey bitmiş değil” dedi.

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