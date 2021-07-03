Cengiz Ünder Marsilya için Fransa'ya gitti
Fransız ekibi Marsilya ile 4 yıllık sözleşmeye imza atacak olan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Fransa'ya uçtu.
Milli Takım'ın önemli futbolcularından Cengiz Ünder, artık Fransız ekibi Marsilya için top koşturacak. Geçen sezonu Leicester'da kiralık geçiren 23 yaşındaki oyuncu, İngiltere'de tutunamadı.
Marsilya, Cengiz'i 10 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %30 pay maddesiyle kadrosuna kattı.
3 milyon euro maaş alacak
Marsilya ile sözleşme imzalamak için menajerleriyle Fransa'ya uçan Cengiz'in kazanacağı ücret de belli oldu. 23 yaşındaki kanat oyuncusu 3 milyon euro garanti ücret alacak.