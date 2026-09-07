Ayşe ‘çalış’tı ve başardı! Çocuklarına destek için okuma yazma öğrendi

Merkezde düzenlenen okuma yazma kursuna katılan Çalış, öğretmeninin de desteğiyle kısa sürede okumayı ve yazmayı öğrendi. Çocuklarına derslerinde yardımcı olmaya, öğretmenlerin verdiği formları kendi başına doldurmaya başlayan Çalış, eğitimini sürdürme kararı da aldı. Açık Öğretim Ortaokuluna kaydını yaptıran Çalış, bir yandan çalışırken diğer yandan eğitimine devam ederek yeni hedeflerinin peşinden gidiyor. Okuma yazma öğrenmesiyle günlük yaşamı kolaylaşan Çalış'ın kendine olan güveni de arttı. Çalış, eğitim almadığı dönemde hayatın hemen her alanında zorluklarla karşılaştığını söyledi. Özellikle çocuklarının eğitimi konusunda yaşadığı güçlüklerin kendisini okuma yazma öğrenmeye yönelttiğini belirten Çalış, şöyle konuştu: "Okuma yazma bilmeyince çocuğun bir şey soruyor, yazamıyorsun, bilmiyorsun. Önceden cevap veremiyordum. Okulda öğretmen çağırıyordu, form dolduramıyordum. Şimdi ise formları rahatlıkla doldurup oğluma gösteriyorum. O yüzden her şey çok güzel oldu benim için, öz güvenim yerine geldi."