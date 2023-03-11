Cengiz İnşaat Bosna Hersek’in en uzun otoyolunu yapacak

İhalenin ardından 361.75 milyon Euro bedelli sözleşme için imzalar atıldı.

Cengiz İnşaat Bosna Hersek Ülke Müdürü Utku Gök, 21.3 kilometrelik otoyolu 30 ay gibi kısa bir süre içinde tamamlayacaklarını belirtti. Gök, “Bosna Hersek’in kuzeyinde yer alan ihale kapsamında otoyolun dışında 30 kilometrelik lokal yol ve 12 kilometrelik dere regülasyonu da bulunuyor. KDV hariç 361.75 milyon Euro’yla ülkede bugüne kadar ihale edilmiş en yüksek bütçeli proje, aynı zamanda yine ihale edilmiş en uzun otoyolu olacak. Projenin finansmanı Avrupa Yatırım Bankası tarafından sağlanacak” ifadelerini kullandı.