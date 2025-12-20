Cengiz Çandar’ın kirli sicili! Terörsüz Türkiye sürecine açık sabotaj

Ancak Çandar’ın bu tavrı yeni değil. Oda TV, Çandar’ın süreci sabote etmeye yönelik geçmişteki açıklamalarını hatırlatarak, provokatif söylemlerinin sürekliliğine dikkat çekti.

Daha süreç emekleme aşamasındayken PYD çağrısı yaptı

Çandar, Aralık 2024’te, henüz süreç yeni başlarken, Türkiye’nin terör örgütü uzantısı PYD ile diyalog kurması gerektiğini savunarak devletin kararlı güvenlik politikasını hedef aldı.

“Terörsüz Türkiye” ifadesinden rahatsız oldu

Sürecin adından dahi rahatsızlığını gizlemeyen Çandar, devletin kullandığı “Terörsüz Türkiye” ifadesi ile bölücü çevrelerin dile getirdiği “barış ve demokratik toplum” söylemi arasında bilinçli bir ayrım yaparak, kavramsal bir çatışma oluşturmaya çalıştı. Bu ifadelerle süreci daha başından itibaren ideolojik bir tartışma alanına çekti.

Barzani iddiasıyla devleti hedef aldı

Ocak 2025’te ise bu kez İmralı heyeti üzerinden spekülasyon yaptı. Ahmet Türk’ün heyette yer alması için Türkiye’nin Mesut Barzani’ye danıştığını iddia eden Çandar, herhangi bir resmî dayanağı olmayan bu sözlerle devleti tartışmaya açtı.

YPG’yi aklama çabası

Çandar, Suriye’deki terör yapılanmasına ilişkin sorular karşısında ise açık şekilde YPG’yi koruyan bir dil kullandı. “YPG, Öcalan’ın çağrısında geçmiyor” diyerek örgütün feshi tartışmalarını geçersiz göstermeye çalışan Çandar, Suriye’de yürütülen terörle mücadeleyi de yok saydı.

“Hâlâ ilk paragraftayız” diyerek süreci küçümsedi

Kasım 2025’te yaptığı bir başka açıklamada ise, sürecin ilerlemediğini iddia ederek TBMM’yi ve devlet kurumlarını hedef aldı. Meclis çalışmalarını küçümseyen ifadeler kullanan Çandar, süreci bilinçli şekilde yavaşlatan algı oluşturmaya çalıştı.

Yetkisi olmadığı halde süreci yönetir gibi konuştu

Yetkisi olmamasına rağmen, komisyon raporları ve Meclis takvimi hakkında konuşan Çandar, sürecin yol haritasını kendisi çiziyormuş gibi açıklamalar yaptı. Yasama faaliyetlerinin ne zaman başlayacağını dahi ilan eden Çandar’ın bu tavrı, süreci yönlendirme girişimi olarak değerlendirildi.

Devletin duruşu net

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, konuya ilişkin net mesaj vererek, “Örgütün tamamen dağıtılması ve silahların teslimi, güvenlik güçlerinin tespitiyle mümkündür” dedi. Devletin, laf değil somut adım ve kesin sonuç esasına göre hareket ettiği bir kez daha vurgulandı.

Amaç net: Süreci bozmak

Gelinen noktada Çandar’ın açıklamaları, Terörsüz Türkiye hedefini zayıflatmaya yönelik sistematik bir sabotaj olarak değerlendiriliyor. Devletin kararlı mücadelesi sürerken, bu tür çıkışların toplumsal birlik ve milli iradeye zarar verdiği ifade ediliyor.