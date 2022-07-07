Cenaze töreninde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya büyük saygısızlık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve terör yandaşı Türk Tabipler Birliği'nin kışkırttığı sağlık çalışanları tarafından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya büyük saygısızlık yapıldı.

Konya Şehir Hastanesi'nde görevi başında öldürülen Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları tarafından yuhalandı.

Bakan Koca'ya yapılan saygısız protesto gösterisi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kirli algısı

Türkiye'yi yasa boğan olay, ne yazık ki siyasi çıkarlara da malzeme edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı bir açıklamaya atıfta bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tuttu. Ardından seçimde zafer mesajı verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Konya Şehir Hastanesi'nde öldürülen doktor Ekrem Karakaya'yı alet ederek yaptığı çirkin paylaşımla ilgili "Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" açıklamasında bulundu.

Türk Tabipler Birliği'nden provokasyon

Türk Tabipler Birliği de saldırı haberinden sonra 'iş bırakma' kararı aldı. TTB'den yapılan açıklamada, "Dün bize 'Giderlerse gitsinler' diyenlere sesleniyoruz. Bugün bir meslektaşımız sonsuzluğa gitti. Siz de sorumlusunuz" denildi.

İş bırakma kararı tartışmalara yol açtı. Öte yandan, daha önce sağlık personeli, asker ve öğretmenlere yapılan saldırılarda aynı kurumların sessiz kalışları, sosyal medyada birçok hesap tarafından hatırlatıldı.