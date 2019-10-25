Cenaze namazı ayakkabı ile kılınır nı?

Müslümanların ölen din kardeşlerine karşı yerine getirmeleri gereken dinî vecîbelerin başında cenaze namazının kılınması ve bunun için gerekli hazırlıkların yapılması gelmektedir. Peki cenaze namazı ayakkabı ile kılınabilir mi? Şafi mezhebine göre cenaze namazı ayakkabı ile kılınır mı? Hanefi mezhebine göre cenaze namazı nasıl kılınır? İşte diyenet cenaze namazı ayakkabıyla kılınır mı? sorularına ilişkin cevap.

Bütün namazlarda olduğu gibi cenaze namazında da namaza mani olan pisliklerin giderilmesi (necasetten taharet) şarttır. Buna göre, cenaze namazı kılacak kimsenin ayakkabısında namaza engel bir pislik yoksa namazını ayakkabısıyla kılmasında dînen bir sakınca yoktur. Nitekim Resûlullah (s.a.s.), ayakkabıları ile cenaze namazına durmuş, Cebrail’in ayakkabılarına pislik bulaşmış olduğunu haber vermesi üzerine onları çıkarmıştır (Ebû Dâvûd, Salât, 91).

Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı, kılınırsa ne olur