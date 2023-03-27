Cenaze nakil aracı devrildi!
Diyarbakır'dan Bitlis'e cenaze taşıyan nakil aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak şarampole yuvarlandı.
Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Silvan'a bağlı Akyol kırsal mahallesi mevkiinde meydana geldi.
Bitlis'e cenaze taşıdığı öğrenilen 21 ABH 703 plakalı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracında, sürücüyle birlikte bulunan 4 kişi de yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan şarampole yuvarlanarak taklalar atan cenaze nakil aracında sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İLKHA)
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